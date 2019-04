Leicester impõe terceira derrota consecutiva ao Arsenal

Lusa Comentários 28 Abr, 2019, 14:12 | Futebol Internacional

O belga Youri Tielemans (59) e Jamie Vardy (86 e 90+5) - o segundo golo do avançado inglês aconteceu a passe do português Ricardo Pereira - marcaram os golos de um encontro em que o Arsenal jogou desde os 36 minutos em inferioridade numérica, após a expulsão de Ainsley Maitland-Niles.



O Arsenal mantém-se provisoriamente no quinto lugar da liga inglesa, a quatro pontos do Tottenham, terceiro, e a um do Chelsea (menos um jogo), quarto e que ocupa a última vaga de acesso à 'Champions'. O Manchester United, também com um jogo a menos, está a dois pontos do Arsenal.



O Leicester subiu ao oitavo lugar da liga inglesa, com 51 pontos, a três pontos do Woverhampton, de Nuno Espírito Santo, que está no sétimo posto, que poderá dar acesso à Liga Europa.