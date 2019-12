Leicester reforça segundo lugar em Inglaterra

Os ‘foxes’, que contaram com o internacional português Ricardo Pereira de início, adiantaram-se no marcador aos 20 minutos, por intermédio do ‘inevitável’ Jamie Vardy, que depois iria retribuir a assistência de Kelechi Iheanacho, permitindo que o nigeriano aumentasse a vantagem, aos 41.



O Aston Villa ainda reduziu, através de Jack Grealish, aos 45+2 minutos, só que, no segundo tempo, o central Jonny Evans, aos 49, e novamente Jamie Vardy, aos 75, consumaram a oitava vitória consecutiva da formação orientada por Brendan Rodgers.



Com o ‘bis’, Vardy destacou-se ainda mais na liderança dos marcadores, agora com 16 golos, contra 11 de Tammy Abraham, avançado do Chelsea.



O Leicester aproveitou da melhor forma o desaire do Manchester City no dérbi com o United, na véspera, e consolidou o segundo posto, com 38 pontos, mais seis dos que os ‘citizens’, além de ter mantido os oito de distância para o líder Liverpool (46).



O Sheffield United, oitavo classificado, pôs fim a uma série de quatro jogos sem ganhar, dando a volta ao resultado e vencendo por 2-1 em casa do penúltimo colocado Norwich.



O norueguês Alexander Tettey colocou os ‘canaries’ na frente, aos 27 minutos, mas Enda Stevens e George Baldock, aos 49 e 52, respetivamente, deram o triunfo aos ‘blades’.



Da mesma forma e pelo mesmo resultado, o Newcastle bateu o Southampton, que contou com o internacional luso Cédric Soares no ‘onze’. Danny Ings deu vantagem aos ‘saints’, aos 52 minutos, antes de Jonjo Shelvey, aos 68, e Federico Fernández, aos 87, operarem a reviravolta favorável aos ‘magpies’.