Leicester soma primeira vitória em 2022 na liga inglesa

Já sem o português Ricardo Pereira, substituído ao intervalo, o Leicester apenas garantiu o triunfo nos 10 minutos finais, com golos de James Maddison (80) e Jamie Vardy (90).



Os 'foxes' não venciam desde 28 de dezembro de 2021, quando derrotaram em casa o Liverpool (1-0), tendo somado nesse período três derrotas e dois empates.



Com este triunfo, o Leicester, que tem três jogos em atraso, passou a somar 30 pontos, subindo ao 12.º lugar, enquanto o Burnley, com dois jogos por realizar de rondas anteriores, é 18.º e antepenúltimo, em zona de descida, com 21.