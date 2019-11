Leicester vence Arsenal e sobe provisoriamente à vice-liderança na Liga inglesa

A jogarem em casa, os 'foxes' garantiram o triunfo com golos na segunda parte, de Jamie Vardy, aos 68 minutos, e de James Maddison, aos 75.



O triunfo deixa a equipa no segundo lugar, com os mesmos 26 pontos do Chelsea, que hoje venceu o Cristal Palace, e com ambos a cinco do líder Liverpool, que no domingo recebe o campeão Manchester City.



Nesta 12.ª jornada, os 'citizens', de Bernardo Silva e João Cancelo, podem regressar à vice-liderança, numa altura em que estão a um ponto dos 'foxes' e dos 'blues'.



Em outros jogos de hoje, a grande desilusão foi o Tottenham, que somou o quinto jogo consecutivo sem vencer no campeonato, após empatar em casa com o Sheffield United (1-1), numa ronda em que o Everton, de Marco Silva, venceu fora.



Sem André Gomes, lesionado com gravidade na última jornada, os 'toffees' venceram em casa do Southampton, com Cédric Soares a jogar os primeiros 45 minutos nos 'The Saints', que estão em zona de descida (19.º).



Para o Everton (13.º) marcaram Tom Davies, logo aos quatro minutos, e o internacional brasileiro Richarlison, aos 75, após Ings ainda ter feito o 1-1, aos 50.



Em outros jogos, o Burnley venceu o West Ham (3-0) e o Newcastle o Bournemouth (2-1), ambos em casa.



A 12.ª jornada foca concluída no domingo, com três jogos: Manchester United-Brighton, Liverpool-Manchester City e Wolverhampton-Aston Villa.