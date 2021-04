Leicester vence e repõe vantagem de quatro pontos para Chelsea e West Ham

Os ‘foxes’ só precisaram de 13 minutos para ‘despachar’ o West Bromwich, com golos aos 23, 26 e 36 minutos, o primeiro pelo internacional inglês Jamie Vardy, o segundo pelo central norte-irlandês Jonny Evans e o terceiro pelo avançado nigeriano Kelechi Ihneacho, respetivamente.



O internacional português Ricardo Pereira foi hoje preterido nas opções do treinador Brendan Rodgers pelo belga Timothy Castagne, no flanco direito, no habitual esquema em 3x4x1x2 do Leicester.



Com este triunfo, o Leicester segue em terceiro, com 59 pontos, retomando a vantagem de quatro sobre o Chelsea e o West Ham, quarto e quinto classificados, ambos com 55 pontos, mas atrás das duas equipas de Manchester, o City e o United, líder e segundo classificado, com 77 e 66, respetivamente.



O West ‘Bro’ mantém-se em 19.º e antepenúltimo lugar, com 24 pontos, numa situação complicada a seis jornadas do fim, dado o atraso de nove pontos para a primeira equipa posicionada acima da zona de despromoção, o Burnley, que soma 33.