Leipzig contrata médio Elmas ao Nápoles

", realçou o médio, de 24 anos, que vai usar a camisa número seis do Leipzig.Elmas, internacional pela Macedónia do Norte, deixa o Nápoles com os títulos de campeão italiano (2022/23) e com uma Taça de Itália (2019/20), depois de ter sido recrutado no verão de 2019 pelos napolitanos aos turcos do Fenerbahçe.”, acrescentou.O valor da transferência não foi revelado, mas segundo vários meios de comunicação social dos dois países, o negócio foi feito por cerca de 24 milhões de euros.