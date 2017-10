Leipzig derrota líder Dortmund antes de receber o FC Porto

Lusa 14 Out, 2017, 20:22 | Futebol Internacional

Com o português Bruma no 'onze' inicial, o Leipzig conseguiu responder da melhor forma a uma vantagem madrugadora do Dortmund (Pierre-Emerick Aubameyang, aos 04 minutos), com Marcel Sabitzer (10), Yussuf Poulsen (25), assistido por Bruma, e Jean-Kévin Augustin (49), na conversão de uma grande penalidade, a operarem a reviravolta.



Com ambas as equipas reduzidas a 10 unidades, após expulsão de Sokratis Papastathopoulos, aos 47, e de Stefan Lsanker, aos 56, Aubameyang voltaria a marcar para o Dortmund, de penálti, aos 64 minutos.



O Borussia Dortmund permanece assim na liderança, com 19 pontos, mas agora com apenas mais dois do que o Bayern Munique, que hoje goleou o Freiburgo por 5-0. A vitória permite ao Leipzig ascender ao quarto lugar da 'Bundesliga', com 13 pontos.



Na terça-feira, o Leipzig recebe o FC Porto, em jogo da terceira jornada do Grupo G da Liga dos Campeões. O Besiktas lidera, com seis pontos, mais três do que os dragões', que seguem em segundo, enquanto o Mónaco, terceiro, e o Leipzig, quarto, somam um ponto cada.