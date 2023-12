Leipzig e Dortmund empatam na 16.ª ronda da liga alemã

Depois de um primeiro tempo sem golos, o avançado belga Lois Openda abriu a contagem logo no reinício da partida, aos 47, dando vantagem ao Leipzig, com o atacante Justin Njinmah a restabelecer a igualdade aos 75, fixando o resultado final.



Com o empate, o Leipzig, que contou com o internacional sub-21 português Fábio Carvalho a partir dos 84 minutos, segue no terceiro posto da Bundesliga, com 33 pontos, enquanto o Werder Bremen é 13.º, com 16.



Já o duelo entre o Borussia Dortmund, quinto classificado com 27 pontos, e o Mainz, 15.º com apenas 10, fechou com um golo para cada lado, marcados por Julian Brandt, aos 29, para os anfitriões, e pelo neerlandês Sepp van den Berg aos 43, para os forasteiros.



Num dia de empates na Alemanha, o Hoffenheim-Darmstadt também terminou com uma igualdade, mas a três bolas, com golos de Kramaric (14) e Bebou (28 e 66), e de Pfeiffer (23) e Skarke (57 e 85).



O Hoffenheim mantém provisoriamente o sexto lugar, com 24 pontos, enquanto o adversário, lanterna-vermelha (18.º), conta com 10 pontos.



O líder Bayer Leverkusen (39 pontos) recebe esta quarta-feira o Bochum e o Bayern Munique, segundo com 35 pontos, visita o Wolfsburgo.