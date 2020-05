Leipzig empata com Hertha e perde oportunidade de subir a segundo da Bundesliga

O Hertha, que vinha de duas vitórias concludentes e moralizadoras após o recomeço da Bundesliga, uma vitória por 3-0 em Hoffenheim e outra por 4-0 na receção ao União de Berlim, foi a primeira equipa a marcar, logo aos 09 minutos pelo médio sérvio Marco Grujic.



O Leipzig restabeleceu o empate aos 24 minutos, por Lucas Klostermann, resultado que se manteve até ao intervalo, mas na segunda parte a equipa da casa consumou a reviravolta no marcador, aos 68, por Patrick Schick, quando já estava reduzida a dez unidades por expulsão de Marcel Halstenberg, que viu dois cartões amarelos.



A equipa de Berlim é que não deitou a toalha ao chão e em superioridade numérica restabeleceu o empate aos 82 minutos, pelo goleador polaco Krzysztof Piatek, marcando o nono golo do Hertha nos últimos três jogos.



A seis jornadas do fim, o Bayern Munique lidera o campeonato com 64 pontos, seguido do Borussia Dortmund, com 57, do Leipzig, com 55, do Borussia Moenchengladbach, com 53, os mesmos do Bayer Leverkusen, quinto classificado, enquanto o Hertha é décimo, com 35 pontos.