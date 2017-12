Leipzig empata e tem segundo lugar da Bundesliga em risco, Bayern aproveita

Lusa 09 Dez, 2017, 17:00 | Futebol Internacional

Os pentacampeões, que se impuseram no terreno do Eintracht Frankfurt por 1-0, com um golo do chileno Arturo Vidal, aos 20 minutos, seguem no comando da prova, com mais oito pontos do que o Leipzig, segundo.



A jogar em casa, o Leipzig esteve a vencer o Mainz até aos 87 minutos, num encontro no qual o português Bruma entrou no início da segunda parte, para o lugar de Konrad Laimer.



Kevin Kampi inaugurou o marcador aos 29 minutos para a equipa da casa, mas, 10 minutos depois, Robin Quaison restabeleceu a igualdade.



Em tempo de descontos da primeira parte (45+3) Timo Werner, de grande penalidade, voltou a colocar em vantagem o Leipzig, equipa que integrou o grupo do FC Porto da primeira fase da Liga dos Campeões e que foi relegada para a Liga Europa.



O empate, que chegou aos 87 minutos por intermédio de Emil Berggree, deixa o Leipzig com dois pontos de vantagem sobre o Schalke04, que ainda hoje defronta o Borussia Mönchengladbach.



O Borussia Dortmund, que não vence para a Bundesliga desde 30 de setembro, perdeu em casa por 2-1 com o Werder Bremen.



Eggestein inaugurou o marcador para o Werder Bremen aos 26 minutos, tendo Aubameyang reposto a igualdade, aos 57. Os visitantes, que continuam em zona de despromoção, garantiram o triunfo com um golo de Gebre Selassie, aos 65.



O Hamburgo, que segue num 'perigoso' 15.º lugar, empatou sem golos com o Wolfsburgo.