Leipzig goleia Colónia e sobe ao quarto lugar na Liga alemã

Os anfitriões, que igualaram o Borussia Dortmund, quinto classificado, com menos um jogo realizado, resolveram a questão ainda durante a primeira parte, graças aos golos marcados por Timo Werner, aos 15 minutos, Lois Openda, aos 40 e 45+3, e David Raum, aos 43.



A expulsão de Mathias Olesen deixou o Colónia, penúltimo colocado, em situação ainda mais fragilizada, que foi aproveitada pelo Leipzig para marcar mais duas vezes, por Benjamin Sesko (88 minutos) e Christoph Baumgartner (90+1), já com a ajuda do português Fábio Carvalho, que substituiu Dani Olmo, aos 70.



Horas antes, o Bayern Munique tinha precisado de apenas 45 minutos para golear por 8-0 na receção ao Darmstadt e ascender à liderança provisória, num jogo marcado pelo regresso do guarda-redes Manuel Neuer, que não jogava desde 01 de dezembro de 2022, devido à fratura de uma perna, resultante de um acidente de esqui.



O Bayern ficou em inferioridade numérica logo no início da partida, quando o estratega Joshua Kimmich recebeu um cartão vermelho, aos quatro minutos, mas o cenário inverteu-se ainda antes do intervalo, na sequência das expulsões de Klaus Gjasula e Matej Maglica, aos 21 e 41, que deixaram o Darmstadt reduzido a nove jogadores.



Sem dois defesas centrais titulares, os visitantes foram presa fácil na segunda parte para o ‘crónico’ campeão alemão, que chegou à goleada com os tentos de Harry Kane (51, 69 e 88 minutos), Leroy Sane (56 e 64), Jamal Musiala (60 e 76) e Thomas Muller (72).



O Bayern, campeão germânico nos últimos 11 anos, ascendeu ao comando, com um ponto de vantagem sobre o Bayer Leverkusen, que apenas joga no domingo, com o Friburgo, e dois sobre o Estugarda, que poderia ter-se colocado no topo da Bundesliga, mas caiu para o terceiro lugar.



O Estugarda acusou a ausência do avançado Serhou Guirassy, melhor marcador do campeonato, com 14 golos (mais dois do que Harry Kane, após o ‘hat-trick’ alcançado hoje pelo inglês), e perdeu por 3-2 na receção ao Hoffenheim.



O Union Berlim, adversário do Sporting de Braga na Liga dos Campeões, perdeu por 2-0 no estádio do Werder Bremen, num jogo em que o português Diogo Leite foi totalista na defesa visitante, mantendo-se num perigoso 15.º lugar, o primeiro acima da ‘zona vermelha’ da classificação.



Nos outros jogos realizados hoje, um ‘bis’ do avançado Alassane Plea permitiu ao Borussia Mönchengladbach vencer por 2-1 o Heidenheim, enquanto o Augsburgo impôs-se por 3-2 na receção ao Wolfsburgo, num encontro em que o português Tiago Tomás foi suplente utilizado nos forasteiros.