Leipzig impede título do Bayern e adia decisão para a última jornada

Lusa Comentários 11 Mai, 2019, 18:09 | Futebol Internacional

Os hexacampeões germânicos, que tiveram o internacional português Renato Sanches no banco de suplentes, podiam ter confirmado hoje a conquista do sétimo título seguido, caso vencessem, mas não tiveram ‘arte’ para bater o terceiro colocado, no qual o extremo luso Bruma não foi utilizado.



A uma jornada do final, o líder Bayern soma 75 pontos, tendo agora apenas mais dois do que o segundo classificado, o Borussia Dortmund, que sofreu para vencer o Fortuna Düsseldorf, por 3-2.



Com o internacional português Raphael Guerreiro de início, o Dortmund chegou a estar a vencer por 3-1, com golos de Christian Pulisic, aos 41 minutos, Thomas Delaney, aos 53, e Mario Götze, aos 90+2, sendo que, pelo meio, Oliver Fink tinha restabelecido a igualdade, aos 47.



Já em tempo de compensação, aos 90+5 minutos, Dawid Kownacki voltou a dar esperança ao Fortuna - que terminou reduzido a 10 elementos, por expulsão de Adam Bodzek, e ainda falhou uma grande penalidade - e também ao Bayern, mas o Borussia não deixou escapar o triunfo, ainda que tenha sofrido muito nos instantes finais do encontro.



A luta pelo quarto lugar, que dá acesso direto à fase de grupos da Liga dos Campeões da próxima temporada, continua ao ‘rubro’, com quatro equipas envolvidas na disputa, sendo que, neste momento, é o Borussia Monchengladbach que leva vantagem, depois de ter batido por 4-0 o lanterna-vermelha Nuremberga.



Josip Drmic, aos 56 minutos, Lukas Muhl, na própria baliza, aos 63, Thorgan Hazard, aos 65, e Denis Zakaria, aos 80, foram os artífices do triunfo do ‘Gladbach’, que tem 55 pontos, os mesmos do quinto colocado, Bayer Leverkusen.



Os ‘farmacêuticos’, que vinham de quatro vitórias seguidas na prova, cederam um empate 1-1 na receção ao Schalke 04, numa partida em que estiveram em vantagem, graças ao golo de Kai Havertz, aos 31 minutos, mas permitiram que os ‘mineiros’ igualassem, por Guido Burgstaller, aos 47.



Apesar de estar a três pontos do quarto lugar, o Wolfsburgo perdeu ‘terreno’ na luta pela ‘Champions’, ao ser derrotado por 3-0 em Estugarda. Os ‘lobos’, que ocupam o sétimo posto, têm menos um ponto do que o sexto, Eintracht Frankfurt, que no domingo recebe o Mainz e pode isolar-se no quarto lugar.



O Hoffenheim perdeu por 1-0 com o Werder Bremen e não conseguiu capitalizar o desaire do Wolfsburgo, falhando, assim, a subida ao sétimo lugar, que dá a qualificação para a Liga Europa.



Nos restantes jogos do dia, o Hertha foi a Augsburgo vencer por 4-3, enquanto o já despromovido Hannover venceu o Friburgo, por 3-0.