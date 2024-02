Leipzig quebra série de quatro jogos sem vencer

Na Red Bull Arena, Openda, aos 11 minutos, e Sesko, aos 48, marcaram os golos que garantiram o triunfo da equipa da casa, que não vencia para a Liga desde 16 de dezembro do ano passado.O Leipzig, que vinha de três derrotas consecutivas, consolidou o quinto lugar da Bundesliga, com 36 pontos, menos um do que o Dortmund, que é quarto, e mais cinco do que o Eintracht Frankfurt, sexto.O Wolfsburgo e o Hoffenheim empataram a dois golos e somaram ambos o sexto jogo sem vencer para a Liga alemã, e seguem na 11.ª e oitava posições, respetivamente.