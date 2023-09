Leipzig segue em frente na Taça da Alemanha com vitória sobre Wehen Wiesbaden

O Leipzig bateu fora o Wehen Wiesbaden, por 3-2, na primeira ronda da Taça alemã de futebol, num jogo resolvido pelo avançado esloveno Benjamin Sesko, que bisou, e com o português Fábio Carvalho no onze inicial da formação vencedora.

Logo aos sete minutos, o ponta de lança sueco Emil Forsberg inaugurou o marcador, e, aos 18, Sesko dilatou a vantagem, com o atacante croata Ivan Prtajin a reduzir antes do intervalo (41).



Após o intervalo, Sesko voltou a marcar, aos 70, e Prtajin também repetiu a dose e reduziu para a formação da casa, mas o clube da segunda divisão alemã não conseguiu novo golo e o encontro terminou com a vitória dos visitantes, que seguem para a próxima fase da prova.



Fábio Carvalho foi titular no Leipzig, dando lugar ao jovem neerlandês Xavi Simons aos 66 minutos.