Leipzig segura liderança da liga alemã, Bayern goleia Eintracht de André Silva

A jogar em casa, o Leipzig, viu a formação de Berlim adiantar-se no marcador aos oito minutos, com um golo de Cordoba, mas repôs a igualdade pouco depois (11), por intermédio de Upamecano.



Com adversário reduzido a 10 desde os 50 minutos, devido à expulsão de Zeefuik, o Leipzig só garantiu a vitória, que lhe assegurou a liderança isolada da prova, aos 77 minutos, através de uma grande penalidade convertida por Sabitzer.



Em Munique, num jogo em que o português André Silva foi titular no Eintracht Frankfurt, um ‘hat-trick’ de Lewandowski, que marcou aos 10, 26 e 60 minutos, e golos de de Sané (72) e Musiala (90) asseguram o triunfo dos bávaros, que seguem no segundo posto da tabela, com 12 pontos, menos um do que o líder da prova.



O Borussia Mönchengladbach venceu no terreno do Mainz, o lanterna vermelha da prova, ainda sem pontos, por 3-2, depois de ter estado a perder por 2-1, e segue no quinto lugar, em igualdade pontual com o Estugarda, quarto, e o Eintracht Frankfurt, sexto.



Num jogo entre equipas do meio da tabela, Union Berlim e Friburgo empataram a um golo e seguem no nono e 12.º postos, respetivamente, mas com os mesmos pontos.