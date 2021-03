Leipzig vence e é líder à condição, Eintracht Frankfurt volta a escorregar

O ‘Klassiker’, nome dado ao jogo entre bávaros e a equipa de Dortmund, pode devolver o primeiro lugar ao campeão Bayern, mas para já o Leipzig assume o comando da Bundesliga, com um ponto de vantagem.



Em casa do Friburgo (oitavo), quando era esperado um jogo difícil para os visitantes, o Leipzig tornou as coisas fáceis e até teve uma vitória tranquila, a sexta consecutiva e a sua melhor série na competição.



Christopher Nkunku, aos 41 minutos, Sorloth, aos 64, e Emil Forsberg, aos 79, marcaram os golos, num triunfo que antecede o jogo da ‘Champions’ na quarta-feira com o Liverpool, com os alemães a terem uma desvantagem de 2-0 em casa.



Também na frente, menos bem estiveram Wolfsburgo (terceiro) e Eintracht Frankfurt (quarto), com os primeiros a perderem fora com o Hoffenheim (11.º), por 2-1, e os segundos, a equipa de André Silva, a empatarem 1-1 em casa com o Estugarda (nono).



O avançado internacional português, segundo melhor marcador da ‘Bundesliga’, com 19 golos e que marcou sete nos últimos cinco jogos, numa série em que não jogou apenas frente ao Bayern Munique, devido a lesão, ficou desta vez em branco.



O Eintracht, que vinha de uma derrota com o Werder Bremen (2-1), volta a escorregar, mas mantém-se em zona de ‘Champions’, no quarto lugar, agora com o Bayer Leverkusen, que venceu na visita ao Borussia Moenchengladbach (1-0), a apenas três pontos.



A formação de Leverkusen é quinta classificada, com mais um ponto do que o vice-campeão Borussia Dortmund, também com a possibilidade frente ao Bayern Munique de subir na classificação e aproximar-se do ‘top-4’.



Em outros jogos da tarde, nota ainda para a importante vitória do Hertha Berlin em casa, com a equipa, três pontos acima da linha de descida, a chegar ao triunfo nos últimos instantes, com uma grande penalidade de Lukebakio, aos 89, que permitiu o 2-1 frente ao Augsburgo.