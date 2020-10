Leipzig vence em Augsburgo e isola-se provisoriamente na liderança da Bundesliga

Apesar do triunfo, o Leipzig, que soma 10 pontos, pode ser ‘apanhado’ pelo Eintracht Frankfurt, que tem sete e viaja no domingo ao reduto do Colónia.



O defesa espanhol Angeliño, aos 45 minutos, correspondeu de cabeça a um cruzamento do compatriota Dani Olmo, e, no segundo tempo, o médio viria a fazer, novamente, o último passe, desta vez para um grande golo do dinamarquês Yussuf Poulsen (66).



Em Hoffenheim, e com o lateral luso Raphaël Guerreiro em campo a partir do minuto 75, o Dortmund garantiu a vitória (1-0), com um tento anotado por Marco Reus (76), o mesmo resultado alcançado pelo Bayer Leverkusen em Mainz e, consequentemente, o primeiro triunfo na competição.



O Dortmund é segundo colocado, com nove pontos, mais dois do que o Estugarda, que hoje venceu (2-0) o Hertha, em Berlim, Frankfurt, Augsburgo e Werder Bremen, após a igualdade a um golo em Friburgo.



Ainda no dia de hoje, o campeão Bayern Munique desloca-se a casa do recém-promovido Arminia Bielefeld, enquanto o Borussia Mönchengladbach é o anfitrião do Wolfsburgo.