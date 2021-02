Leipzig vence em Berlim e aproxima-se do líder Bayern

Poucos dias depois do desaire com o Liverpool (2-0), na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, a formação comandada por Julian Nagelsmann inaugurou o marcador aos 28 minutos, através do ‘capitão’ Marcel Sabitzer, que não se inibiu com os muitos metros de distância para baliza do Hertha e assinou um golo notável.



No segundo tempo, ‘die roten bullen’ aumentaram a vantagem por intermédio de dois defesas, o lateral francês Nordi Mukiele, aos 71 minutos, e o central húngaro Willi Orbán, aos 84, e confirmaram o quarto triunfo seguido na Bundesliga.



O Leipzig mantém-se no segundo lugar, com 47 pontos, mas tem agora apenas menos dois do que o líder Bayern Munique (49), que no sábado perdeu por 2-1 em Frankfurt, diante do Eintracht.



De resto, nas duas últimas jornadas, o Leipzig reduziu em cinco pontos a diferença para o Bayern, capitalizando o empate e a derrota averbados pelos bávaros.



Um golo do central Tapsoba, ex-jogador do Vitória de Guimarães, aos 90+3 minutos impediu que o Bayer Leverkusen perdesse no reduto do Augsburgo e assegurou o empate 1-1, depois de Florian Niederlechner ter adiantado o conjunto da casa, aos cinco.



Com apenas duas vitórias nas derradeiras 10 jornadas, os ‘farmacêuticos’ ficaram mais longe dos quatro primeiros lugares e seguem no quinto posto, com 37 pontos, apenas mais um do que o Borussia Dortmund (36). Já o Augsburgo é 13.º, com 23 pontos.



No jogo que encerrou a jornada, o Hoffenheim (11.º) voltou aos triunfos na competição, superiorizando-se ao Werder Bremen (12.º), por 4-0, com golos de Ihlas Bebou, Christoph Baumgartner, Munas Dabbur e Georginio Rutter.