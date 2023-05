Leipzig vence Werder Bremen fora de horas e continua em terceiro na Alemanha

Com o avançado internacional português André Silva no banco, o Leipzig viu o adversário adiantar-se no marcador, aos 70 minutos, com tento de Leonardo Bittencourt.



O empate surgiu somente aos 87, num cabeceamento do defesa húngaro Willi Orban, tendo a celebração dos anfitriões surgido aos 90+6, com o também magiar Dominik Szoboszlai a limitar-se a encostar, após um lance vistoso de Christopher Nkunku.



Cumpridas 32 rondas, o Leipzig é terceiro, com 60 pontos, a sete do Borussia Dortmund, que está a um do líder Bayern Munique, enquanto o Union Berlim fecha o quarteto da Liga dos Campeões, com 59. O Werder Bremen está cinco pontos acima da linha de descida.



Estugarda e Bayer Leverkusen empataram 1-1, resultado insuficiente para os anfitriões saírem da zona de despromoção e para os visitantes permanecerem em zona europeia.



O guineense Serhou Guirassy colocou o Estugarda na frente, aos 57 minutos, de penálti, mas o argentino Exequiel Palácios empatou, aos 70, igualmente de castigo máximo.



O Estugarda é penúltimo, com 29 pontos, a dois da salvação, enquanto o Bayer Leverkusen é agora sétimo, com os mesmos 49 do Wolfsburgo, sexto, posição que remete para a Liga Conferência.