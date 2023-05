Lens bate Toulouse e segue na luta pelo título em França

O avançado belga Lois Openda fez o golo solitário da partida, aos 33 minutos, e os três pontos conquistados colocam o Lens - com o internacional sub-21 português David Costa no banco - no terceiro lugar da Ligue 1, com 69, apenas menos um do que o Marselha, segundo classificado.As duas equipas, que seguem na perseguição ao líder Paris Saint-Germain (75 pontos), têm "tira teimas" marcado já para sábado, em casa do Lens.Já o Toulouse segue na 13.ª posição, com 41 pontos, nove pontos acima da zona de despromoção, quando faltam cinco jornadas para o final do campeonato.Os dois primeiros classificados da Ligue 1 têm lugar garantido na fase de grupos da Liga dos Campeões em 2023/24 e o terceiro colocado apura-se para a terceira pré-eliminatória de acesso à principal prova de clubes da UEFA.