Lens e Rennes vencem na perseguição ao PSG em França

Primeiro, foi o Lens a derrotar o Clermont, por 2-1, e no jogo da noite, o Rennes recebeu e bateu o Toulouse, pela mesma marca.



Os parisienses, que só jogam no domingo, contra o Auxerre, estão com 38 pontos, com o Lens agora a dois e o Rennes a sete. O Marselha está em quarto, a 11 pontos.



O Rennes prossegue uma bela sequência de resultados, com a sexta vitória em sete jogos na Liga, a que se junta o empate (1-1) com o Lille, na semana passada.



A equipa do experiente Bruno Genesio contou muito com o talento do internacional croata Lovro Majer, decisivo no passe para golo de Benjamin Bourigeaud (25 minutos), e influente na jogada do segundo tento, apontado por Arnaud Kalimuendo (58).



O neerlandês Thijs Dallinga, aos 55 minutos, tinha feito o golo do esforçado Toulouse nesta visita a Rennes.



Antes, o Lens recuperou de uma desvantagem ao intervalo para ganhar ao Clermont, por 2-1.



No estádio Bollaert-Delelis, o Lens reforçou o estatuto de vice-líder, a dois pontos dos parisienses, e já começar a sonhar com o regresso à Liga dos Campeões, 21 anos depois.



O Clermont adiantou-se no marcador em lance fortuito, aos 39 minutos. Após um canto, o ganês Salis Abdul Samed tentou afastar, mas acabou por enviar a bola para o fundo da sua baliza.



A partir desse momento, o domínio foi muito claro por parte do Lens, só que sem golos até se completar uma hora de jogo.



Wesley Said, aos 60 minutos, e o costa-marfinense Seko Fofana, aos 68, marcaram para o Lens, acabando por dar alguma 'justiça' ao resultado.