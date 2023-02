Lens elimina Lorient e segue na Taça de França

O Lorient esteve a perder desde o minuto 21, quando o médio Angelo Fulgini colocou o Lens na frente do marcador, mas acabou por levar a decisão para os penáltis quando o médio Enzo Le Fee restabeleceu o empate, aos 84.Nos penáltis, o Lens acabou por ser mais competente, ao concretizar os quatro que bateu, enquanto o Lorient desperdiçou dois, o primeiro, ironicamente, pelo jogador que tinha feito o 1-1 (Enzo Le Fee), que levou o jogo para a decisão das grandes penalidades.A equipa do Lens contou com o contributo do médio português David Costa, de 22 anos, que fez parte do "onze" inicial e que acabou substituído aos 84 minutos, pelo argentino Facundo Medina.O Lens vai a Nantes defrontar a equipa local nos quartos de final marcados para 1 de março, fase da competição que contará ainda com os jogos Marselha-Annecy, Lyon-Grenoble e Toulouse-Rodez.