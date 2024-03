Lens vence Brest e sobe ao quarto lugar da Liga francesa

Foi dos pés do português David Pereira da Costa que saiu o único golo da partida, com um cruzamento enganador do luso a bater no poste, para Aguilar emendar para o fundo das redes, aos 32 minutos.



Costa sairia aos 82 minutos, já depois de Pereira Lage entrar nos visitantes, aos 58, mas o destino da partida não voltaria a mudar, na primeira derrota nas últimas 14 jornadas para o Brest.



A surpresa da temporada da Ligue 1 segue em segundo lugar, com 46 pontos, e pode ver o líder Paris Saint-Germain, com 55, fugir na frente, além de poder ter o Mónaco à perna em caso de vitória dos monegascos no domingo, em casa do Estrasburgo.



O Lens, por sua vez, somou a segunda vitória seguida e ocupa o quarto lugar à condição, com 42 pontos, ‘empurrando’ o Lille, treinado pelo português Paulo Fonseca, para o quinto posto, com 41, antes do jogo dos ‘dogues’ com o Rennes, no domingo.



Antes, o ressurgimento do Lyon continuou em casa do Lorient, somando a quarta vitória nos últimos quatro jogos graças a tentos sem resposta de Tagliafico, aos 52, e Baldé, aos 64, enquanto o capitão e guarda-redes Anthony Lopes manteve a baliza a zeros.



O Lyon é agora 10.º, com 31 pontos, e está definitivamente afastado da zona de descida, enquanto o Lorient, com 25, está apenas um ponto acima do lugar de ‘play-off’ de manutenção.