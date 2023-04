Lens vence Mónaco e destrona, provisoriamente, Marselha no segundo lugar

O avançado Lois Openda, com golos aos nove e 16 minutos, e Adrien Thomasson, aos 56, com assistência do companheiro belga, construíram o resultado.



Com este triunfo, o Lens soma 66 pontos, a nove do líder Paris Saint-Germain, que sexta-feira foi vencer o Angers, por 2-1, enquanto o Marselha tem 64, podendo manter o segundo posto caso vença domingo em Lyon.



Já o Lille, treinado pelo português Paulo Fonseca, empatou 1-1 em Auxerre, e pode ter ameaçado o último lugar de acesso às competições europeias.



O Lille chegou a intervalo em vantagem, graças ao golo marcado por Jonathan David aos 36 minutos, de grande penalidade, o 21.º do avançado canadiano no campeonato, do qual é o segundo melhor marcador, atrás de Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain), com mais um remate certeiro.



A equipa anfitriã respondeu na mesma ‘moeda’ aos 62 minutos, quando o avançado senegalês M'Baye Niang restabeleceu a igualdade, também através de um penálti, sem que o Lille - pelo qual os portugueses José Fonte e André Gomes foram totalistas – conseguisse recolocar-se em vantagem.



A formação orientada por Paulo Fonseca manteve-se no quinto lugar, o último europeu, que pode dar acesso à Liga Conferência Europa da próxima época, mas pode ser apanhado no domingo pelo Rennes, em caso de vitória na deslocação a Montpellier.