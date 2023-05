Leonardo Jardim conduz Shabab Al-Ahli a título de campeão dos Emirados Árabes Unidos

Depois de uma primeira parte sem golos, a formação da casa até se adiantou no marcador, através do defesa sérvio Sasa Ivkovic, aos 61 minutos, mas o Shabab deu a volta com golos de Ganiev (70) e de Alghassani (74), conquistando o título de campeão dos EAU.

Leonardo Jardim festejou assim o quarto título de campeão da sua carreira, depois do sucesso ao comando do Mónaco (França), do Olympiacos (Grécia) e do Al-Hilal (Arábia Saudita).

A formação do Dubai, que não perde há 13 jogos para o campeonato, celebrou o título ao atingir os 54 pontos em 25 jornadas, tendo chegado aos quartos de final da Taça dos EAU, e aos `oitavos` da Liga dos Campeões da Ásia.