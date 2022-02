Leonardo Jardim diz que Al Hilal mostrou o valor saudita

"Os jogadores tiveram empenho, uma boa atitude e o jogo foi decidido num detalhe. Demos uma boa imagem do futebol da Arábia Saudita e da nossa qualidade", regozijou-se o técnico luso.



O pormenor mencionado foi o erro defensivo do lateral esquerdo Al Shahrani, que se precipitou num corte de cabeça, acabando por 'assistir' o avançado belga Romelu Lukaku que, na pequena área, fez o mais fácil, no que seria o único tento da partida, aos 32 minutos.



Na primeira parte, o campeão da Europa foi claramente superior, mas o jogo mudou por completo após o intervalo, com o campeão asiático a assumir o domínio e a ameaçar, por várias vezes, a igualdade.



"No segundo tempo fomos mais ofensivos, controlámos melhor o jogo. O adversário baixou a intensidade, mas infelizmente não conseguimos o objetivo, que era ganhar", assumiu o 'timoneiro' do Al Hilal, de 47 anos.



Com o desaire, o Al Hilal vai disputar o terceiro lugar com os egípcios do Al-Ahly, que na terça-feira foram batidos pelo Palmeiras de Abel Ferreira, por 2-0.



Leonardo Jardim já tinha exortado a FIFA e repensar o modelo da competição, uma vez que os campeões da Europa e da América do Sul entram diretamente para as meias-finais da competição, enquanto os outros competidores são obrigados a fases preliminares que os desgastam - o Al Hilal goleou os anfitriões do Al Jazira por 6-1.



No sábado, o Chelsea e o Palmeiras disputam uma final que é certo vai ditar um campeão mundial inédito.