Leonardo Jardim é metódico e um líder

Mário Aleixo - RTP 18 Mai, 2017, 12:22 | Futebol Internacional

Em declarações à jornalista da Antena 1, Cláudia Martins, o presidente da classe em Portugal destacou as qualidades do técnico madeirense ao realçar que se trata de “um homem metódico, estudioso, trabalhador e que se sabe rodear de excelentes profissionais”.





Para José Pereira o treinador campeão em França “está sempre muito perto dos jogadores o que cria um bom ambiente no grupo que dirige conseguindo tirar o máximo rendimento dos jogadores”.Para o presidente da associação de treinadores Leonardo Jardim “usufruiu de um plano programado em que lhe foi dado tempo para provar as suas qualidades”.José Pereira recordou ainda que depois de Artur Jorge ter sido campeão no Paris Saint Germain agora foi a vez de Leonardo Jardim, o que representa uma amostra do sucesso que o treinador português tem em todos os continentes.