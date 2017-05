Leonardo Jardim é o treinador do ano em França

Mário Aleixo - RTP 16 Mai, 2017, 07:35 | Futebol Internacional

Leonardo Jardim foi eleito treinador do ano na época 2016/2017 em França, um prémio do Sindicato de Jogadores Profissionais que distingue o percurso do técnico do Mónaco, praticamente campeão de futebol na "Ligue 1" francesa.



O técnico português, que sucede a Laurent Blanc, distinguido na última edição, suplantou a concorrência de nomes como Unai Emery (Paris Saint-Germain), Lucien Favre (Nice) ou Jocelyn Gourvennec (Bordéus), indicou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), em comunicado.



O Mónaco está a um ponto de conquistar o campeonato francês de futebol, depois de vencer em casa o Lille no domingo por 4-0, em jogo da 37ª e penúltima jornada da competição.



Na cerimónia que ocorreu esta segunda feira foi também distinguido como melhor jogador do ano o internacional uruguaio do Paris Saint-Germain Edinson Cavani.



O avançado é o melhor marcador da "Ligue 1", com 35 golos, seguido do francês Alexandre Lacazette, do Lyon, com 26, e de Radamel Falcão, do Mónaco, com 21.



Na categoria de jogador revelação, o Sindicato de Jogadores Profissionais de França premiou Kylian Mbappé, de 18 anos, colega de João Moutinho e Bernardo Silva no Mónaco.



Também do Mónaco, Danijel Subasic conquistou o galardão de melhor guarda-redes da temporada, suplantando o português do Lyon Anthony Lopes.