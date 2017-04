Leonardo Jardim fiz que Mónaco vai defrontar uma das melhores defesas da Europa

Lusa 21 Abr, 2017, 17:47 | Futebol Internacional

"Será um enorme adversário, como o [Borussia] Dortmund ou o [Manchester] City. A diferença é que é uma das melhores equipas da Europa no plano defensivo", elogiou o técnico português.



O sorteio de hoje, em Nyon, Suíça, juntou monegascos a italianos nas meias-finais da 'Champions', com o primeiro jogo marcado para Monte Carlo, a 02 de maio. A segunda mão disputa-se na semana seguinte, a 09, em Turim.



"[A Juventus] Tem muita experiência a este nível. Tem também a vantagem de ter praticamente conquistado o campeonato, o que lhe permite concentrar-se a fundo na Liga dos Campeões", admitiu Leonardo Jardim.



Em 2015, as duas equipas cruzaram-se nos quartos de final da mesma competição. Na altura, bastou à 'Juve' vencer em casa, por 1-0, já que o segundo encontro, em Monte Carlo, terminou em 'branco'.



"Foi uma eliminatória muito equilibrada. Fomos eliminados por um golo de diferença. Depois de termos sido afastados nos quartos de final, esperamos agora inverter esse cenário. Com 1-0 para nós, seria perfeito", disse o técnico, entre risos.