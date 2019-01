Leonardo Jardim regressa ao Mónaco

Comentários 25 Jan, 2019, 20:50 / atualizado em 25 Jan, 2019, 21:50 | Futebol Internacional

O treinador português volta ao banco da equipa monegasca e assinou contrato válido por dois anos e meio com o clube, juntamente com a sua equipa técnica.





O Mónaco anunciou ainda o fim da ligação de Thierry Henry com o clube.











O vice-presidente do Mónaco, Vadim Vasilyev, admitiu ter cometido erros no arranque da temporada e que “a decisão de demitir Leonardo Jardim foi prematura”.



“Chegámos à conclusão de que a história de Leonardo Jardim no clube não acabou e que ele deveria ter tido oportunidade de continuar o seu trabalho. Acreditamos que os nossos jogadores vão recuperar e que, com Leonardo Jardim como treinador, o Mónaco conseguirá ultrapassar esta crise”, transmitiu o responsável monegasco.



O treinador português abandonou o comando técnico do Mónaco no dia 11 de outubro, na sequência da derrota caseira com o Rennes (2-1), que manteve a formação do Principado em zona de despromoção.



Após levar o Mónaco ao pódio da liga francesa durante quatro temporadas consecutivas, o português não resistiu aos maus resultados do início desta época, no qual venceu apenas um dos 12 encontros oficiais disputados, ocupando o 18.º e antepenúltimo lugar do campeonato.



O antigo internacional francês Thierry Henry foi o sucessor de Jardim, mas, nos 20 jogos oficiais em que liderou a equipa, apenas conquistou quatro vitórias, duas das quais no campeonato, em que o Mónaco ocupa o 19.º e penúltimo posto, com 15 pontos.



Nas quatro temporadas ao serviço dos monegascos, Leonardo Jardim conquistou uma liga francesa, em 2016/17, época em que também conduziu o clube às meias-finais da Liga dos Campeões.



Antes de chegar ao clube do Principado, Leonardo Jardim tinha treinado, entre outros, o Sporting de Braga, o Olympiacos, da Grécia, e o Sporting.