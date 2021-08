Leonardo Jardim soma primeiro empate ao leme dos sauditas do Al Hilal

Num jogo em que o técnico luso contou com vários jogadores que já passaram pelo campeonato português, casos de Luciano Vietto e Matheus Pereira, ambos ex-Sporting, Moussa Marega, ex-FC Porto, e André Carrillo, que representou ‘águias’ e ‘leões’, os locais ficaram-se por uma igualdade sem golos, após duas vitórias consecutivas.



Apesar do empate, o Al Hilal ocupa a primeira posição do campeonato, em igualdade pontual com o Al Feiha, ambos com sete.