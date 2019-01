Leonardo Jardim volta ao Mónaco e é "traído" por expulsão e penáltis

Lusa Comentários 29 Jan, 2019, 22:53 / atualizado em 29 Jan, 2019, 22:53 | Futebol Internacional

De volta ao banco dos monegascos, que deixou em 11 de outubro, substituído por Thierry Henry, Leonardo Jardim viu a sua equipa reduzida a 10 logo aos 14 minutos, por expulsão de William Vainqueur: ainda esteve a vencer por 2-0, mas permitiu o empate 2-2 e depois cedeu nas grandes penalidades, por 5-4.



Depois de empate 3-3 na primeira série de cinco castigos máximos, Sidibé atirou à trave, ajudando a equipa de Pedro Rebocho a apurar-se para final, na qual encontrará o Estrasburgo ou o Bordéus, que se defrontam na quarta-feira.



O médio William Vainqueur, emprestado pelos turcos do Antalyasport, estreou-se da pior forma, com entrada violenta sobre um adversário, que lhe valeu a expulsão prematura, ‘decretada’ pelo vídeoárbitro, após cartão amarelo inicial.



Apenas quatro minutos depois, Gelson Martins, na área, serviu Rony Lopes, que levantou a bola e rematou de forma acrobática, colocando os visitantes na frente.



Gelson Martins foi também o autor da desmarcação do russo Aleksandr Golovin, que, aos 24 minutos, entrou na área sobre a direita e, já com pouco ângulo, atirou ao primeiro poste, com o guarda-redes a poder fazer melhor.



O Mónaco, que tinha feito dois golos em dois remates, viu o adversário marcar também na primeira vez que acertou na baliza: um erro defensivo resultou em contra-ataque em velocidade de Alexandre Mendy, que recolocou o Guingamp na discussão do resultado, aos 46 minutos.



Aos 55, Marcus Thuram evitou Gelson Martins e rematou à entrada da área, aproveitando o facto de o guarda-redes estar tapado, empatando e levando a decisão para os penáltis.