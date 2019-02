Leonel Pontes vê o Sporting capaz de eliminar o Villarreal

O Sporting joga com o Villarreal, no Estádio de la Cerámica, a partir das 17h55 de Lisboa, o encontro da 2.ª mão dos 16 avos de final da Liga Europa, depois de ter perdido em Alvalade, na 1.ª mão, por 1-0.



Leonel Pontes, de 46 anos, treina um clube dos arredores de Villarreal, o Jumilla, e em declarações ao jornalista David Carvalho da Antena 1, admitiu que a tarefa dos verde e brancos é complicada mas “o Sporting tem uma palavra a dizer pela sua história e qualidade coletiva”.



Sobre o novo esquema tático adotado frente ao SC Braga – 3x4x3 – o treinador deixou no ar algumas reticências: “Vamos ver até que ponto Keizer acredita neste sistema, depois de ter visto crescer os níveis de confiança dos jogadores no passado domingo”.



A propósito da equipa espanhola o técnico confirmou ter visto nos últimos jogos, “um Villarreal em crescendo com um novo sistema de jogo”.



Leonel Pontes depois de passar pela Grécia, Egito e Hungria, treina o Jumilla da 2.ª divisão B espanhola ocupando à 25.ª jornada a 11.ª posição a 13 pontos dos lugares de subida.