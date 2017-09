Levante vence Real Sociedad, mantém invencibilidade e sobe ao sexto lugar

Lusa 22 Set, 2017, 10:39 | Futebol Internacional

Junta-se assim às restantes quatro equipas na prova que ainda não conheceram o gosto amargo da derrota, justamente os quatro primeiros classificados, FC Barcelona, Sevilha, Atlético Madrid e Valência



A equipa da cidade de Valência, que soma duas vitórias e três empates na prova, abriu o marcador em cima do intervalo, com um grande golo de Chema, a 'encher o pé' após um cruzamento da direita de José Morales, sem deixar cair a bola, num lance espetacular e de elevado grau de dificuldade de execução.



A equipa basca bem tentou na segunda parte dar a volta ao resultado, mas o Levante não só defendeu de forma coesa como contra-atacou com eficácia, marcando mais dois golos, aos 75 minutos, de penálti, por José Morales, cometido sobre ele próprio, e aos 89, pelo médio macedónio Enis Bardhi, na execução de um livre direto à entrada da área da Real Sociedad.



Com esta vitória, o Levante subiu ao sexto lugar com nove pontos, os mesmos do quarto, o Valência, do quinto, a Real Sociedad, e do sétimo, o Bétis, que foi a sensação da jornada ao vencer o Real Madrid em pleno Santiago Bernabéu.



O internacional sub-21 português Kevin Rodrigues, que esteve em destaque na jornada anterior ao marcar um golo e um autogolo, além de um remate à barra da baliza de Keylor Navas, na receção da Real Sociedad ao Real Madrid, não saiu, desta vez, do 'banco', optando o técnico Eusébio Sacristan pelo seu colega espanhol Alberto De La Bella para a posição de lateral esquerdo.



Nos outros dois jogos hoje disputados da quinta jornada, o Villarreal, com o internacional português Rúben Semedo no 'banco', do qual não chegou a sair, não conseguiu melhor do que um nulo frente ao Espanyol, enquanto Celta e Getafe empataram a um golo em Vigo.