Leverkusen fica-se por `nulo` na receção ao Hertha e falha vice-liderança

Os ‘farmacêuticos’ vinham de um excelente ciclo de resultados – cinco triunfos consecutivos para todas as competições -, mas, perante o conjunto da capital, não conseguiram dar sequência, permanecendo no último lugar do pódio, com 19 pontos, menos um do que o segundo colocado Leipzig e menos três do que o líder isolado Bayern Munique.



No desafio que fechou a ronda, o Mainz esteve a vencer em casa o Hoffenheim, mas permitiu a igualdade a um golo, que mantém os locais em zona perigosa da tabela, no 16.º posto, com cinco pontos.



O Hoffenheim, que jogou com menos um elemento desde o minuto 80, segue em 12.º, com nove pontos, mais um do que o Hertha, 13.º.