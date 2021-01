Leverkusen vence Dortmund e sobe ao segundo lugar da Liga alemã

A jogar em casa, o Leverkusen adiantou-se no marcador aos 14 minutos, com um golo do francês Moussa Diaby, mas o Dortmund chegou ao empate aos 67, através de Julian Brandt, beneficiando de uma assistência do internacional português Raphäel Guerreiro.



Aos 80 minutos, Florian Wirtz marcou o golo que garantiu a vitória do Bayer Leverkusen, que subiu ao segundo lugar do campeonato, com 32 pontos, os mesmos que o Leipzig, que tem menos um jogo, e a quatro do líder Bayern Munique, enquanto o Dortmund está em quarto, com 29.



Em outro jogo do dia, o Borussia Mönchengladbach venceu em casa o Werder Bremen por 1-0, com o único golo a ser apontado aos 66 minutos, pelo suíço Nico Elvedi. Com esta vitória, o Mönchengladbach está em sétimo, com 28 pontos, enquanto o Bremen é 13.º, com 18.



Já o Wolfsburg, regressou aos triunfos na deslocação ao Mainz, vencendo por 2-0, com golos do polaco Bartosz Bialek (65 minutos) e do holandês Wout Weghorst (79), e está em quinto no campeonato, com 29 pontos, com o Mainz no 17.º e penúltimo lugar, com apenas sete.



O Hoffenheim venceu de forma folgada na visita ao Hertha, por 3-0, com golos de Sebastian Rudy (33 minutos) e um ‘bis’ do croata Kramaric (68 e 88). Com este triunfo, o Hoffenheim sobe ao 11.º lugar, com 19 pontos, enquanto a equipa da capital alemã está em 14.º, com 17.