Leverkusen vence Eintracht e incendeia a luta pelo top 4 da Bundesliga

O jamaicano Leon Bailey, aos 70 minutos, e o argentino Lucas Alario, aos 80, deram uma vantagem confortável aos ‘farmacêuticos’, mas o internacional português André Silva ainda relançou a partida na fase final, anotando o 25.º tento na Bundesliga, aos 90.



Contudo, volvidos apenas 56 segundos, um remate de Kerem Demirbay, aos 90+1 minutos, beneficiou de um desvio num adversário e enganou o guarda-redes Kevin Trapp, consumando a vitória do Bayer Leverkusen, que continua em sexto lugar, com 50 pontos, a cinco do Borussia Dortmund (55), quinto.



Embora enfrentem uma tarefa difícil, os ‘farmacêuticos’ ainda ambicionam um lugar entre os quatro primeiros, depois de nesta ronda se terem aproximado de Wolfsburgo (57), terceiro, e Eintracht Frankfurt (56), quarto, numa luta que se adivinha vá ser férrea nas últimas três rondas, já que o Borussia Dortmund venceu os ‘lobos’ por 2-0 e também tem a ‘mira’ na Liga dos Campeões da próxima temporada.



Com o internacional luso Raphaël Guerreiro no ‘onze’, o Dortmund assegurou o triunfo em Wolfsburgo graças ao ‘bis’ de Erling Haaland, aos 12 e 68 minutos, sendo que o avançado norueguês tem os mesmos 25 golos de André Silva na prova e ambos dividem a vice-liderança dos melhores marcadores, atrás de Robert Lewandowski (36).



O goleador polaco voltou hoje a jogar pelo Bayern Munique, depois de ter estado afastado por lesão, e assinou, aos 90+4 minutos, o único tento dos bávaros na surpreendente derrota por 2-1 diante do Mainz, que marcou os dois golos no primeiro tempo, através de Jonathan Burkardt, aos três minutos, e Robin Quaison, aos 37.



Mesmo com este desaire, o Bayern, que não perdia há oito partidas, segue firme na liderança, com 71 pontos, e até poderá confirmar a conquista do 30.º título (o nono seguido) de campeão germânico no domingo, caso o Leipzig, segundo colocado, com 61, não vença na receção ao Estugarda.



Já o Mainz, que tem um jogo em atraso, conquistou a terceira vitória seguida e deu um passo importante para a manutenção, ocupando o 12.º posto, com 34 pontos, oito acima da ‘linha de água’.



O finlandês Joel Pohjanpalo foi o artífice da vitória do Union Berlim sobre o Werder Bremen, por 3-1, ao assinar um ‘hat-trick’ na segunda parte, que ajudou a formação da capital a subir provisoriamente ao sétimo lugar, com 46 pontos.



No outro jogo do dia, Friburgo e Hoffenheim empataram 1-1, com golos de Vincenzo Griffo, de penálti, para o conjunto da casa e de Andrej Kramaric para os visitantes