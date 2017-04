Lewandowski regressa aos treinos do Bayern e pode ser opção para Madrid

Lusa 16 Abr, 2017, 15:33 / atualizado em 16 Abr, 2017, 16:02 | Futebol Internacional

O avançado do Bayern Munique Robert Lewandowski, o grande ausente do jogo da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões de futebol, frente ao Real Madrid, regressou hoje aos treinos pelos bávaros.



Uma semana depois da lesão sofrida no jogo com o Borussia Dortmund, da liga alemã, Lewandowski integrou o treino do Bayern sem qualquer limitação.



Ao contrário de Lewandowski, Mat Hummels, lesionado num tornozelo, e Jérôme Boateng, com problemas musculares, treinaram à parte, embora o treinador do Bayern, Carlo Ancelotti, que já disse que conta com os dois jogadores para o jogo da segunda mão dos quartos de final da 'Champions', em Madrid, na terça-feira.



No primeiro jogo, o Real Madrid foi a Munique vencer por 2-1, com dois golos de Cristiano Ronaldo.