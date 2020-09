Leyton-Tottenham da Taça da Liga cancelado

A decisão do cancelamento do jogo no Matchroom Stadium, em Brisbane Road, foi anunciada pela Liga Inglesa (EFL), que adiantou que as partes estão a debater as implicações e a encontrar uma solução, que será anunciada em breve.



“Estão em curso negociações entre as partes envolvidas para debater as implicações da não realização do encontro” referente à terceira ronda da Taça da Liga e “oportunamente será dado a conhecer uma decisão sobre o assunto”, refere em comunicado a EFL.



O londrino Leyton, que compete na Football League Two, o equivalente à quarta divisão, pode perder o jogo com o Tottenham se o clube for considerado incapaz de disputar a partida.



O Leyton fechou o seu estádio e campo de treinos na segunda-feira depois de relatar que “uma grande parte do plantel principal” testou positivo para a covid-19, após a bateria de exames realizados no sábado. Os jogadores em questão estão isolados.



“O Leyton Orient, a EFL e as autoridades competentes estão a conduzir uma revisão completa dos procedimentos de segurança covid-19 do clube com o objetivo de reabrir o estádio e o campo de treinos o mais rápido possível”, refere ainda o comunicado.



