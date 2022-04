Libertadores. Treinadores portugueses entram a ganhar

Os bicampeões em título golearam fora os venezuelanos do Deportivo Táchira por 4-0, o Independiente del Valle ganhou na casa dos brasileiros do América Mineiro por 2-0 e o Talleres recebeu e bateu os chilenos do Universidad Católica por 1-0.



Em jogo do Grupo A, os campeões paulistas adiantaram-se no marcador logo aos oito minutos, por Dudu, e ao intervalo já venciam por 2-0, depois de um tento de Raphael Veiga, aos 35.



Para a segunda parte, o técnico luso trocou Gabriel Veron por Rafael Navarro, ex-jogador do Botafogo, e este respondeu com dois golos, aos 48 e 54 minutos. O Palmeiras ainda acabou com 10, face à expulsão de Jailson, aos 72.



Em Belo Horizonte, em encontro do Grupo D, o Independiente del Valle marcou logo aos 12 minutos, por intermédio de Junior Sornoza, mas só tranquilizou aos 90+5, quando o suplente Billy Arce, entrado aos 74, apontou o segundo tento.



Na classificação do agrupamento, os equatorianos repartem a liderança com o Atlético Mineiro, o campeão brasileiro em título, que venceu por 2-0 o Tolima, na Colômbia, com tentos do argentino Ignacio Fernández (45+1 minutos) e Tchê Tchê (80).



Por seu lado, o Talleres ganhou com um tento solitário de Hector Fertoli, apontado aos 24 minutos, em jogo do Grupo H.



Os argentinos seguem no segundo lugar da classificação, com os mesmos três pontos do líder Flamengo, de Paulo Sousa, que na terça-feira ganhou por 2-0 no reduto dos peruanos do Sporting Cristal (marcaram Bruno Henrique e Matheuzinho.



Também na terça-feira, o Corinthinas, de Vítor Pereira, perdeu por 2-0 no reduto dos bolivianos do Always Ready, em encontro do Grupo E, no qual o Deportivo Cali recebeu e bateu o Boca Juniors por 2-0, com tentos de Guillermo Burdisso e Jhon Vasquez.