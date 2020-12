Líder AC Milan e tem o Inter a um ponto

O avançado Mattia Destro colocou o Génova na frente do marcador aos 47 minutos, mas a vantagem durou apenas cinco minutos, visto que o lateral direito milanês Davide Calábria restabeleceu a igualdade aos 52.No entanto, Mattia Destro "bisou" aos 60 minutos e o AC Milan só conseguiu evitar a derrota já perto do fim, aos 83, pelo central francês Kalulu Kyatengwa.





Empates a dominar a jornada







Noutro jogo importante da 12.ª jornada, o Inter venceu o Nápoles em San Siro, graças a um golo do internacional belga Romelu Lukaku, de penálti, aos 73 minutos, mas a verdade é que o Nápoles foi superior em todos os domínios do jogo, desde o tempo de posse de bola às oportunidades de golo, acabando por ‘pagar a fatura’ pela falta de eficácia na definição das jogadas.De referir que o Nápoles ficou reduzido a dez unidades por um cartão vermelho mostrado pelo árbitro a Lorenzo Insigne, na sequência do lance de que resultou o penálti batido por Lukaku.Nas outras partidas de hoje da 12.ª jornada, além do empate (1-1) em Turim entre a Juventus e a Atalanta, a Fiorentina empatou a um golo na receção ao Sassuolo, o Parma e o Cagliari não foram além de um nulo em casa do primeiro, o Spezia não fez valer o fator casa ao empatar a dois golos frente ao Bolonha e a Sampdoria foi a Verona vencer por 2-1.De notar que o internacional português Miguel Veloso foi titular e capitão da equipa do Verona, tendo sido substituído aos 61 minutos pelo médio francês Adrien Tameze, enquanto o seu compatriota Adrien Silva jogou os 90 minutos no meio-campo da Sampdoria.