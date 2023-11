Líder Al-Hilal de Jorge Jesus dá 9-0 e mantém Al-Nassr a quatro pontos

A história do jogo foi a história dos golos, que começou logo aos 14 minutos, quando o avançado sérvio Aleksandar Mitrovic inaugurou o marcador, mas a resistência do Al-Hazem quebraria à beira do intervalo, com mais dois golos, aos 42 e 43, por Mohamed Kanno e Mohammed Qahtani, respetivamente.



Na segunda parte o Al-Hilal fez mais seis golos, com destaque para o avançado brasileiro Malcom, que assinou um ‘hat-trick’, aos 52, 55 e 85 minutos, deixando aos seus colegas Saleh Al Shehri, Mohammed Al Burayk e Sergej Milinkovic-Savic a autoria dos três restantes golos, aos 79, 81 e 90+3, respetivamente.



Pela equipa de Jorge Jesus alinhou o internacional português Rúben Neves, que foi titular, jogou os 90 minutos e fez a assistência para o nono golo, do sérvio Milinkovic-Savic.



O Al-Hilal manteve, assim, a vantagem de quatro pontos sobre o seu mais direto perseguidor, o Al-Nassr, treinado pelo português Luís Castro, somando 38 contra 34 do seu rival, com ambos a cavarem já um ‘fosso’ para o terceiro classificado, o Al-Ahli, que segue com 26 (menos um jogo), numa luta pelo título que parece restringida aos dois.



Na sexta-feira, o Al-Nassr receber e bateu o Al-Akhdoud por 3-0, com dois golos de Ronaldo.