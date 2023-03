Líder Arsenal goleou Everton na Premier League

Em Londres, os "gunners" deixaram o desafio muito bem encaminhado nos primeiros 45 minutos, face aos remates certeiros de Bukayo Saka (40) e do brasileiro Gabriel Martinelli (45+1).No segundo tempo, o norueguês Odegaard, aos 71 minutos, e Martinelli (80), pela segunda vez, colocaram o "placard" com números goleadores, antes do técnico Mikel Arteta lançar o português Fábio Vieira nos anfitriões, aos 73 minutos, enquanto nos "toffees" Rúben Vinagre não saiu do banco de suplentes.Com o terceiro triunfo seguido, os londrinos comandam a Premier League, com 60 pontos, contra os 55 do campeão e segundo colocado Manchester City. O Manchester United é terceiro, com 49, mas com um jogo por disputar, enquanto o Everton ocupa o perigoso 18.º posto, com 21.Em Anfield Road, depois de um primeiro tempo sem golos, os "reds" conseguiram desfazer o "nulo", por culpa do golo do central neerlandês Van Dijk, aos 73 minutos, assistido pelo português Diogo Jota, na sequência de uma má defesa do guarda-redes dos "wolves" José Sá.O resultado só ficou fechado com o tento do egípcio Mo Salah, aos 77, após o lateral grego Tsimikas galgar vários metros no terreno para servir o avançado africano.Nos "wolves", além de Sá, foram titulares os lusos Nélson Semedo, Matheus Nunes, João Moutinho e Rúben Neves. Já Daniel Podence entrou no decorrer da segunda parte e Pedro Neto não foi lançado em campo, tal como Fábio Carvalho no lado anfitrião.Este desfecho permite ao emblema de Merseyside subir à sexta posição, com 39 pontos, enquanto a equipa treinada por Julen Lopetegui é 15.ª, com 24, os mesmos do Leicester (14.º).