Líder Bayern Munique vergado em Bochum e perseguidor Dortmund espreita aproximação

O ponta de lança polaco Robert Lewandowski, melhor marcador da Bundesliga, com 26 tentos, ainda abriu o ativo a favor dos bávaros, logo aos nove minutos, mas a resposta dos visitados foi implacável, face aos tentos do ganês Antwi-Adjei (14), do holandês Jurgen Locadia (38), na conversão de uma grande penalidade, do costa-riquenho Cristian Gamboa (40) e Gerrit Hotmann (44).



No segundo tempo, a 15 minutos do apito final, Lewandowski marcou novamente e deu uma ligeira esperança ao Bayern, tendo ainda cobrado um livre direto que levou a bola em embater em cheio na trave.



Apesar de liderar a prova com 52 pontos, a equipa liderada por Julian Nageslmaan pode ver o segundo classificado Dortmund, segundo, com 43, encurtar distâncias, quando defrontar o Union Berlim, no domingo. Já o Bochum é 11.º, com 28.



O Friburgo, que na sexta-feira viu o Leipzig passar a ocupar o quarto posto de acesso direto à ‘Champions’, desperdiçou a oportunidade de defender o lugar que era seu, face à igualdade a um golo diante do Mainz.



Assim, passa a ocupar o quinto posto, com os mesmos 34 pontos da equipa do ponta de lança luso André Silva e do Union Berlim.



Com o internacional português Gonçalo Paciência em campo a partir do minuto 70, o Eintracht Frankfurt (10.º, com 31) perdeu por 2-0 na receção ao Wolfsburgo (12.º, com 27), que marcou por Max Kruse (28) e Dodi Lukebakio (90+3).



De regresso aos triunfos está o Borussia Mönchengladbach, após três jogos sem vencer na prova. Os médios Kouadio Kone (30) e Jonas Hofmann (46) e o defesa Bensebaini (67) marcaram os golos que valeram a vitória diante do aflito Augsburgo (3-2), que ainda reduziu por Iago (55) e Finnbogason (90+3).



De resto, o Greuther Fürth, lanterna-vermelha da Bundesliga, ultrapassou em casa o Hertha Berlim (2-1), que não vence há cinco partidas, graças a um ‘bis’ do sueco Branimir Hrgota (01 e 71 minutos).