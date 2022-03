Líder City `esmaga` United no dérbi de Manchester

O médio belga, assistido pelo português Bernardo Silva, colocou o campeão inglês em vantagem no Estádio Etihad, logo à passagem do minuto cinco, que viria a ser anulada pouco depois, aos 22, quando Jadon Sancho tirou do caminho Kyle Walker e disparou colocado para o fundo da baliza de Ederson.



Ainda antes do intervalo, De Bruyne (28 minutos) viria a mexer com o marcador e tornar-se na grande figura do encontro da 28.ª jornada, num lance em que aproveitou bem a defesa incompleta de De Gea a um remate de Bernardo.



O City tinha o desafio controlado e ainda mais ficou quando Ryad Mahrez (68) deu a melhor resposta a um pontapé de canto cobrado por De Bruyne, que viu o argelino, em cima do minuto 90, anotar igualmente um segundo golo.



Os 'citizens', que além do Bernardo, tiveram entre os titulares o lateral João Cancelo, estiveram privados do central Rúben Dias, que, muito provavelmente, desfalcará Portugal no 'play-off' de acesso ao Mundial2022, em 24 e 29 de março.



Se a equipa treinada por Pep Guardiola não contou o habitual titular no eixo da defesa, os 'red devils' também não tiveram Cristiano Ronaldo, igualmente devido a lesão, enquanto Bruno Fernandes foi lançado de início, ao contrário de Diogo Dalot, que não saiu do 'banco'.



Esta vitória permite ao Manchester City passar a somar 69 pontos, em 28 jogos, contra os 63 do Liverpool (segundo), em 27, e 53 do campeão europeu Chelsea (terceiro), em 26.



Por sua vez, o United caiu para quinto, com 47, a um do quarto colocado Arsenal, que tem três jogos por realizar e hoje obteve a quarta vitória seguida na prova, em casa do Watford (3-2).



Depois de golear o Sporting por 5-0, em Lisboa, e, praticamente, resolver a eliminatória dos oitavos de final da Liga dos Campeões, os 'citizens' recebem os 'leões' na quarta-feira, pelas 20:00.



Os 'gunners', com o internacional luso português Cédric entre os titulares, adiantaram-se no marcador logo à passagem do minuto cinco, quando Bukayo Saka serviu o norueguês Martin Odegaard, para este bater o guardião Ben Foster.



O colombiano Cucho foi o responsável pelo empate no Estádio Vicarage Road, aos 11 minutos, naquele que será, certamente, o melhor golo da ronda, face a um belo remate acrobático.



Ainda na primeira parte, Saka (30 minutos) voltaria a estar em evidência ao colocar a equipa comandada por Mikel Arteta, que hoje não utilizou o luso Nuno Tavares, na frente do marcador, e, já no segundo tempo, o brasileiro Gabriel Martinelli (52) fechou a contagem para os 'gunners', antes de o francês Moussa Sissoko (87) reduzir e colocar alguma incerteza no marcador.



Os 'hornets', seguem aflitos no 19.º e penúltimo posto da Premier League, com 19 pontos, menos três do que o Everton, a primeira equipa acima da 'linha de água'.