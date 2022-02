Líder City impõe-se frente ao Brentford, Southampton `abate` Tottenham com reviravolta

No Etihad Stadium, o adversário do Sporting na Liga dos Campeões iniciou a partida da 24.ª jornada com os portugueses João Cancelo, Rúben Dias e Bernardo Silva, mas foi o argelino Riyad Mahrez a evidenciar-se na equipa treinada pelo espanhol Pep Guardiola.



A cinco minutos do intervalo, o extremo colocou os 'citizens' na frente, da marca do castigo máximo, face à falta cometida por Rasmussen sobre Sterling.



No segundo tempo, o belga Kevin de Bruyne beneficiou do erro do guardião adversário e, na recarga a um primeiro remate de Sterling, fez o 2-0 final.



Com este triunfo, o City passa a somar 60 pontos, contra os 48 do segundo colocado Liverpool, que tem menos dois jogos, e 47 do Chelsea, terceiro. Já o Brentford é 14.º, com 23.



Na capital londrina, o Tottenham teve a oportunidade de poder 'colar-se' ao Manchester United no quinto posto e ultrapassar, provisoriamente, o rival Arsenal. Porém, somou o segundo desaire seguido na Premier, após ter estado na frente em duas ocasiões.



Os 'spurs' ainda estiveram no comando do marcador, fruto da infelicidade do defesa Bednarek, que introduziu a bola na própria baliza, aos 18 minutos, mas o avançado Armando Broja (23) viria a deixar tudo empatado.



Após o descanso, tudo parecia correr de feição à equipa de Antonio Conte, principalmente quando Son (70) anotou o 2-1, antes de Alynoussi (79) e Che Adams (82) 'gelarem' o novo Estádio do Tottenham, que permanece no sétimo lugar, com 36 pontos, os mesmo dos 'gunners'.



No Villa Park, o brasileiro Philippe Coutinho foi o homem do encontro (3-3) para o Aston Villa, por culpa do golo inaugural, anotado ao minuto 30, e das assistências para Jacob Ramsey (38 e 43), ainda na primeira parte.



Contudo, o Leeds foi quem abriu o ativo, pelo galês Daniel James (nove), que voltaria a encurtar distâncias, aos 45+2, depois dos três tentos dos 'villans', que permitiram aos visitantes chegar ao empate, com um golo de Diego Llorente (63).



O duelo entre o aflito Norwich (18.º) e o Crystal Palace (13.º) terminou empatado a um golo, com Pukki (01) a marcar para os 'canaries', enquanto que para os 'eagles' Zaha (60) fez o empate e ainda desperdiçou um penálti, três minutos depois.