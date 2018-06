Líder do Girabola colocado à prova em deslocação ao leste de Angola

Lusa Comentários 21 Jun, 2018, 11:31 / atualizado em 21 Jun, 2018, 11:31 | Futebol Internacional

A equipa dos ‘militares' de Luanda é a primeira a entrar em campo na jornada, às 15:00 de sexta-feira, no mesmo dia em que a Académica do Lobito joga em casa, na província de Benguela, com outro candidato ao título, o Recreativo do Libolo, enquanto no sul do país o Cuando Cubango FC recebe os vizinhos do Desportivo da Huíla, do Lubango.



No terceiro lugar, a seis pontos da liderança do Girabola, está o Interclube, do treinador português Paulo Torres, que no sábado viaja de Luanda para o Dundo, no leste, para defrontar os locais do Sagrada Esperança.



No mesmo dia, o Sporting de Cabinda recebe naquele enclave, no estádio do Tafe, o Recreativo da Caála, do Huambo.



A jornada termina no domingo, com outro candidato ao título a enfrentar uma deslocação complicada. É o caso do Petro de Luanda, atualmente segundo classificado, que viaja para Benguela, para defrontar o 1.º de Maio.



No mesmo dia, na única partida que se disputa na ronda em Luanda, o Progresso do Sambizanga recebe no estádio dos Coqueiros os vizinhos do Domant FC, da província do Bengo.



Programa da 18.ª jornada:



- Sexta-feira, 22 jun:



Bravos do Maquis - 1.º de Agosto.



Académica do Lobito - Recreativo do Libolo.



Cuando Cubango FC - Desportivo da Huíla.



- Sábado, 23 jun:



Sporting de Cabinda - Recreativo da Caála.



Sagrada Esperança - Interclube.



- Domingo, 24 jun:



Progresso do Sambizanga - Domant FC do Bengo.



1.º de Maio - Petro de Luanda.



Classificação:



1. 1.º de Agosto, 33.



2. Petro de Luanda, 29.



3. Interclube, 27.



4. Desportivo da Huíla, 23.



5. Recreativo do Libolo, 22.



6. Académica do Lobito, 21.



7. Sporting de Cabinda, 19.



8. Progresso do Sambizanga, 18.



9. Cuando Cubango FC, 18.



10. Kabuscorp do Palanca, 17.



11. Sagrada Esperança, 17.



12. Bravos do Maquis, 16.



13. 1.º de Maio, 16.



14. Recreativo da Caála, 15.



15. Domant do Bengo, 12.



16. JGM do Huambo (desistiu).