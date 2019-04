Líder FC Barcelona, sem Messi, empata em casa do lanterna-vermelha Huesca

Lusa Comentários 13 Abr, 2019, 17:35 | Futebol Internacional

O FC Barcelona surgiu no lotado estádio El Alcoraz sem o argentino Lionel Messi, nem Sergio Busquets, por opção do treinador Ernesto Valverde, bem como o suíço naturalizado croata Ivan Rakitic, com febre, e Sergi Roberto, com uma inflamação num gémeo.



De fora dos eleitos de Ernesto Valverde para a deslocação a Huesca, que marcou a estreia a titular em jogos na Liga espanhola de Riqui Puig, ficaram, por castigo, o uruguaio Luis Suárez e Piquet.



A lutadora equipa do Huesca, que sonha ainda com a possibilidade de se manter no escalão principal, somou um precioso ponto e um resultado histórico frente ao líder FC Barcelona, que teve a melhor oportunidade de golo no remate ao poste da baliza do brasileiro Maicon, aos 57 minutos.



O português Nélson Semedo não chegou a sair do banco do FC Barcelona, que soma agora 74 pontos, com uma vantagem de 12 para o Atlético Madrid, que ainda hoje recebe o Celta de Vigo.



No outro encontro já realizado, o Espanyol venceu em casa o Alavés, por 2-1, com um golo de Adrià Pedrosa, aos 19 minutos, e um autogolo de Victor Laguardia, aos 47. O Alavés reduziu pelo argentino Jonathan Calleri, aos 56.