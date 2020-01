Líder Liverpool sofre para vencer em casa do Wolverhampton

No Estádio Molineux, os ‘wolves’ discutiram o resultado e souberam explorar as debilidades apresentadas pelos ‘reds’, que tiveram no avançado brasileiro Roberto Firmino o salvador da noite, ao garantir o triunfo aos 84 minutos.



Na primeira parte, aos oito, o médio inglês Henderson tinha adiantado o Liverpool, mas o mexicano Raul Jimenez (51), uns dos melhores dos ‘wolves’ juntamente com o espanhol Adama Traore, anulou a vantagem.



Na equipa da casa, Rui Patrício, João Moutinho, Rúben Neves e Pedro Neto foram titulares, enquanto Diogo Jota foi lançado em campo, aos 77 minutos.



A formação do alemão Jürgen Klopp, ainda com uma partida em atraso para disputar com o West Ham, segue na liderança isolada, com 67 pontos, mais 16 do que o segundo classificado Manchester City. O Wolverhampton é sétimo, em igualdade pontual com Tottenham, de José Mourinho, e Manchester United, todos com 34.