Líder Real Madrid empata e permite aproximação do FC Barcelona em Espanha

O Real somou apenas o segundo empate na competição (10 vitórias e nenhuma derrota), mas vai finalizar a ronda com apenas um ponto de vantagem sobre o FC Barcelona, segundo classificado, que no sábado venceu em Valência por 1-0.



Depois de uma primeira parte sem golos, o brasileiro Vinicius Júnior deu vantagem ao atual campeão europeu aos 70 minutos, mas o Girona, que chegou a este jogo no penúltimo lugar da 'La Liga', refez a igualdade aos 80, numa grande penalidade convertida pelo veterano avançado uruguaio Stuani.



O lance do penálti, assinalado com recurso ao VAR, foi muito protestado pelos jogadores do Real, mas a 'guerra' dos 'merengues' com árbitro da partida não ficou por ai.



Aos 90 minutos, o brasileiro Rodrigo festejou o que seria o golo da vitória do Real Madrid, mas o VAR anulou o lance, e, aos 90+1, o alemão Kroos foi mesmo expulso com duplo cartão amarelo.



Mesmo assim, o Real segue isolado no comando do campeonato, agora com o FC Barcelona mais perto, enquanto o Girona aumentou o grupo de equipas com 10 pontos, no 16.º posto, com Sevilha, Cádiz e Getafe.



No primeiro jogo do dia, o Osasuna recebeu e bateu o Valladolid, por 2-0, e subiu ao sexto posto, posição que dá acesso às competições europeias.